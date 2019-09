Gastronomie : Ausgezeichnete Gastgeber mit Sinn für Wein

42 gastronomische Betriebe dürfen sich mit der Plakette als ausgezeichneter Weingastgeber Mosel (kleines Foto) schmücken, 16 nahmen die Auszeichnung am Dienstag in Mülheim persönlich entgegen. Foto: TV/Petra Willems

Mülheim 42 Gastronomiebetriebe werden für ihr kontinuierliches Engagement für den Moselwein ausgezeichnet.

() Die besten Weingastgeber Mosel sind am Dienstag zum ersten Mal ausgezeichnet worden (der TV berichtete). Künftig dürfen neben den fünf Gewinnerbetrieben (TV vom 4. September) weitere Gastronomen ihre Häuser mit der Tafel „Ausgezeichneter Weingastgeber Mosel“ schmücken. Die Auszeichnung steht für das kontinuierliche Engagement der Gastronomen und geht an alle Gastgeber, die seit mindestens drei Jahren in Folge erfolgreich ihre Kompetenz in Sachen Moselwein unter Beweis gestellt haben. Die Bewertungen basieren auf dem Vorgängerwettbewerb des Weingastgeber Mosel, dem Besten Schoppen.