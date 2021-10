Tourismus : Ausgezeichnetes Engagement für die Artenvielfalt in der Mosel-Region

Ausgezeichnetes Engagement für die Artenvielfalt in der Mosel-Region

Winningen Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel hat die Winninger Weinbergterrassen als Leuchtpunkt der Artenvielfalt ausgezeichnet und gratulierte 20 Absolventen zum erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs für Naturerlebnisbegleiter.

(red) Für die Initiative „Lebendige Moselweinberge“ zeichnet das DLR Mosel seit 2016 charakteristische Landschaftsausschnitte an der Mosel und ihren Nebenflüssen als Leuchtpunkte der Artenvielfalt aus. Sie haben eine besonders hohe Dichte an seltenen Tier- und Pflanzenarten und machen aufmerksam auf die einzigartige biologische Vielfalt in der Moselregion.