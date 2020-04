Baugebiete : Ausgleichsflächen sind sehr begehrt

Bernkastel-Wittlich Wenn neue Baugebiete erschlossen werden, braucht es Ausgleichsflächen. Viele Orte haben in ihren Bebauungsplänen eigene, aber die Stadt Wittlich geht regelmäßig auf die Suche nach ökologischen Ausgleichflächen – bei anderen Gemeinden oder Privatpersonen.

Bruch kann sein Bürgerhaus anbauen. Der Gemeindeanteil für den Bau liegt bei etwa 600 000 Euro (der TV berichtete). Wie kann sich die Gemeinde, die keine nennenswerten Einnahmen, etwa durch große Betriebe, die dort angesiedelt sind, oder viel Tourismus hat, das leisten? Der ehemalige Ortsbürgermeister Fritz Kohl erklärt: „Wir haben als Gemeinde in den vergangenen Jahren sehr gut gehaushaltet und haben den Gemeinden Sehlem und Salmtal sowie der Stadt Wittlich Ausgleichsflächen für 30 Jahre abgegeben.“

Das Gebiet, von dem Fritz Kohl spricht, ist ein Bereich an einem Gewässer zweiter und dritter Ordnung. „Wir haben der Landwirtschaft nichts weggenommen“, betont er. Es muss in den kommenden Jahrzehnten aber aufgepasst werden, dass keine neuen Fichten nachwachsen. Darüber wacht der Forst. In diesem Fall haben sich die ökologischen Ausgleichsflächen für Bruch gerechnet.