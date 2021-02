Freizeit : Hol’ ab: Ausleihe trotz geschlossener Stadtbücherei

Wittlich Wittlicher leihen mehr als 3000 Medien aus

Seit Anfang Januar bietet die wegen Corona geschlossene Stadtbücherei Wittlich ihren Lesern an, per E-Mail ihre Bücherwünsche der Bibliothek mitzuteilen, um sie dann unter Einhaltung aller Hygienevorschriften am nächsten Tag durch ein Fenster gereicht zu bekommen.

So funktioniert „Hol’ab“: Im Bestand der Stadtbücherei Wittlich unter https://stadtbuecherei24de/Erweiterte-Suche die gewünschten Medien suchen und prüfen, ob sie verfügbar sind. Danach die Titel per Mail an die Stadtbücherei Wittlich unter info@stadtbuecherei.wittlich.de senden. Bitte unbedingt den Namen und Lesernummer angeben. Ab dem Folgetag kann die Büchertüte dann dienstags bis freitags zwischen 11 und 18 Uhr am Seiteneingang der Stadtbücherei Wittlich in der Tiergartenstraße abgeholt werden. Bitte läuten.