Bildung : Ausleihe von Schulbüchern bis 1. Juli möglich

Wittlich Die Schüler der Grundschulen in der Stadt Wittlich erhielten oder erhalten in den nächsten Tagen die Unterlagen für die Anmeldung zur Ausleihe gegen Entgelt im Schuljahr 2020/2021 in den Schulen.