Auslese : Das Nutellabrot im Wingert

Es ist schon einige Jahre her, dass ich bei der Weinlese mitgeholfen habe. Das war in den 1980er Jahren. Es war im November, als ich mit meinem 50-Kubik-Moped, einer „Gilera“, von Trier nach Mertesdorf gefahren bin, um im Weingut der älteren Schwester einer Schulfreundin mitzuhelfen.

Wir setzten uns allesamt auf die Pritsche eines VW-Busses, Modell T 2 (heute ein gesuchter Oldtimer) und fuhren in den Wingert. Es holperte und wackelte auf dem unbefestigten Weinbergweg, und so man lernte sich auf der engen Pritsche ziemlich schnell kennen. Endlich am Weinberg angekommen, wurden Handschuhe, Eimer und Scheren ausgegeben und es ging bei zehn Grad und leichtem Nieselregen hoch in die Steillage.