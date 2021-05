Auslese : Riesling rockt – sowieso!

US-Rock-Megastar Pink bekennt sich mit klarer Aussage zum Rieslingwein - und sie will die deutschen Wein-Regionen besuchen

Jetzt ist endlich auch US-Rock-Megastar Pink auf den Geschmack gekommen. Kürzlich kündigte die inzwischen 41-Jährige an, die deutschen Wein-Regionen zu besuchen. Und vor allem solche, in denen Riesling angebaut wird, denn diese Sorte hat es ihr ganz besonders angetan.

Wir dürfen gespannt sein, wann die Rock-Legende denn nun tatsächlich nach Deutschland kommt, um unsere Weine zu probieren. Wahrscheinlich loten die Marketing-Strategen deutscher Wein-Regionen schon aus, wie sie Pink in ihre Region locken können. Wahrscheinlich sind schon diverse Weinproben-Pakete in Richtung USA unterwegs.

Eines darf man nicht vergessen: Riesling wird nicht nur an der Mosel angebaut, sondern auch in Sachsen oder in der Pfalz. Ob Pink dann schlussendlich an die Mosel kommt, steht deshalb noch in den Sternen.