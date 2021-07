Auslese : Eine Wein mit Geschichte

Nicht rot, nicht weiß, nicht rosé, sondern orange: Das ist die Farbe der gleichnamigen Weinsorte, die seit einigen Jahren als „Geheimtipp“ gehandelt wird. Sie gilt besonders bei naturverbundenen Menschen als sehr beliebt, da die Erzeugung von orange Wein ohne allzuviele Zusatzstoffe und auch ohne zusätzliche Hefen erfolgt.

Das liegt daran, dass dieser Wein, zu dem weiße Rebsorten - darunter auch Riesling oder die Siegerrebe - verwendet werden, wochen- bis monatelang auf der Schale liegt, um zu gären. So können die natürlichen Hefen der Schale wirken und den Gärprozess in Gang bringen. Durch diese lange Maische-Standzeit erhält der Wein seine gelblich bis satt-orangenen Ton, er ihn schon farblich von anderen Weinen unterscheidet.

Sein Ursprung reicht nach Südost-Europa zurück. Dort wird vor allem in Georgen und Serbien Wein in dieser traditionellen Art erzeugt. Dabei wird er in den dort typischen Tonfässern, den Quevri gelagert, die in die Erde eingegraben werden. Schon vor rund 5000 Jahren wurde dort der Wein so erzeugt.