Auslese : Worum es beim Weintrinken wirklich geht

Wer die Komödie „Hangover“ (2008, Regie Todd Phillips) kennt und Weinliebhaber ist, dem sei der etwas ältere Spielfilm „Sideways“ von Alexander Payne (2004) empfohlen. In beiden Filmen geht es um einen Junggesellenausstand, der mehr oder weniger eskaliert.

Miles (Paul Giamatti) und sein bester Freund Jack (Thomas Haden Church) reisen durch die Weinbaugebiete Kaliforniens, da Jack vor seiner Hochzeit noch einmal ein Abenteuer erleben will, was er auch tut – mit der Weinverkäuferin Stephanie (herrlich wütend: Sandra Oh, bekannt aus Greys Anatomy in der Rolle von Dr. Cristina Yang).

Wein sei nie statisch, er würde sich konstant entwickeln wie das Leben und immer mehr Komplexität gewinnen – bis zu seinem Höhepunkt. „And it tastes so *****ng good!“ (und er schmeckt so verdammt gut). Mit diesen wenigen Sätzen in dieser kurzen, aber so sehr berührenden Szene, bringt Maya auf den Punkt, worum es beim Weintrinken geht. Das ist einfach grandios. (Wer die Szene sehen will: In Youtube nach „Sideways – The Life of Wine“ suchen)