Auslese : Ein Wein für Philosophen

Er ist eher trocken, vollmundig und ein wenig in Vergessenheit geraten: Ortega ist ein Wein, der auch im Sommer passt und eine Alternative bietet.

Es gibt Rebsorten, die sind zeitlos und immer beliebt, wie der Riesling, der die prägende Rebsorte für die Mosel ist. Andere Sorten führen ein Nischendasein und sind vom Zeitgeist abhängig. In den 1960er-Jahren war die Nachfrage nach lieblichen Weinen hoch, so dass sie mit Riesling kaum gestillt werden konnte. Weil er hohe Mostgewichte versprach, begannen manche Moselwinzer damals damit, die Ortega-Rebe anzubauen.

Eigentlich ist es ein spannender Wein, der allerdings in den vergangenen Jahren wenig nachgefragt wurde, so dass nur noch wenige Winzer ihn anbieten. Nach einem ersten Blick ins Internet fand sich immerhin ein Winzer in Zeltingen-Rachtig, der Ortega noch im Programm hat. Sein Hauptanbaugebiet hat er mittlerweile in der Pfalz, wo der Ortega oftmals sogar Ausleseniveau erreicht. Es lohnt sich also, auch einmal dem Riesling fremdzugehen und unbekanntere Weine zu probieren.