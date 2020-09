Auslese : Feste feiern wie sie fallen

Eigentlich hätten am Donnerstag dieser Woche Hunderte „Moselblümchen“ auf dem Marktplatz von Bernkastel-Kues gestanden und das weltberühmte Weinfest der Mittelmosel eröffnet.

Als „Moselblümchen“ bezeichnen sich Moselanerinnen, die zur Feier des Tages ein historisches, einheitlich gestaltetes und selbst genähtes Winzerinnenkostüm tragen. Es werden von Jahr zu Jahr mehr und dieses Treffen ist auch für Touristen ein beliebtes Fotomotiv geworden. In diesem Jahr war das wegen der Corona leider nicht möglich, auch wenn dem Vernehmen nach einige Moselblümchen – mit Abstand – durch die Stadt gezogen sind. Zwar sind große Menschenansammlungen derzeit nicht möglich, aber das hält die Moselaner nicht davon ab, ein Alternativ-Programm auf die Beine zu stellen. Deshalb gibt es an diesem Wochenende statt dem Weinfest der Mittelmosel die „Weinfeste der Mittelmosel“. Viele Winzer laden in ihre Höfe ein, es werden Ballonfahrten angeboten und sogar ein Römerlager wird in Wintrich aufgeschlagen. In knapp 30 Orten von Zeltingen-Rachtig bis Neumagen-Dhron können Weinfreunde an diesem Wochenende auf ihre Kosten kommen. So wird das traditionelle Groß-Event zum mehrfachen „Klein-Event“. Wir müssen in diesen Zeiten die Feste nun einmal feiern wie sie fallen. Zum Wohl!