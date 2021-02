Kommunalpolitik : Bebauungsplan und viele Anträge

Bernkastel-Kues In der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Stadt Bernkastel-Kues am Montag, 22. Februar, geht es unter anderem um den Bebauungsplan für das Cityhotel Bernkastel-Kues, einen Bauantrag für die Umnutzung eines Schulgebäudes in Kues zum Gästehaus, eine Photovoltaikanlage auf den Dächern der Kitas der Stadt Bernkastel-Kues sowie die Sanierung der Außenfassade des Cusanus-Geburtshauses und dessen Anstrich.