Kommunalpolitik : Ausschuss vergibt Aufträge

Bernkastel-Kues (red) Der Werkausschuss der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues tagt am Donnerstag, 6. Februar, ab 17 Uhr im großen Sitzungssaal (Raum 300) der Verbandsgemeindeverwaltung. Im öffentlichen Sitzungsteil stehen zahlreiche Auftragsvergaben auf der Tagesordnung: zur Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung in der Kirchstraße (Teilstück) in Monzelfeld, zur Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung in der Trarbacher Straße (Seitenweg) in Longkamp, zur Herstellung der Kanal- und Wasserleitung im Baugebiet „Nicetiusberg“ und Teilabschnitt „Eberhardstraße“ in Neumagen-Dhron, zur Erneuerung der Transportleitung zwischen dem Hochbehälter Wehlen und dem Hochbehälter Kues, zur Erneuerung der Wasserkammer und von Metallbauarbeiten im Hochbehälter Graach, für Putz- und Anstricharbeiten in den Hochbehältern Graach, Longkamp und Elzerath und zur Erneuerung der MSR-Technik des Sandfanges auf der Kläranlage Bernkastel-Kues.



