Kommunalpolitik : Sporthalle erneut im Ausschuss

Thalfang (iro) Die Sporthalle Thalfang steht erneut auf der Tagesordnung des Bau- und Liegenschaftsausschusses der VG Thalfang am Donnerstag, 8. Oktober. Weil sie nicht ausreichend belüftet werden kann, ist sie corona-bedingt derzeit geschlossen.

Neben dem Lüftungskonzept geht es um die Vergabe der Sanierung von Umkleide-, Dusch- und WC-Bereich. Behandelt werden zudem die Sanierung des Werk- und Maschinenraumes in der Realschule plus und die energetische Sanierung von Grundschule und Halle in Heidenburg.