Kommunalpolitik : Ausschuss stoppt großen Neubau

Bernkastel-Kues Der Bauausschuss der Stadt Bernkastel-Kues hat eine Bauvoranfrage für ein Projekt im Kueser Bergweg abgelehnt.

In vielen Kommunen wird für Investoren, die größere Projekte wie ein Mehrfamilienhaus mit 23 Wohnungen auf drei Etagen errichten wollen, der sogenannte rote Teppich ausgerollt. Doch den Planern und Investoren, die im Kueser Bergweg genau ein solches Projekt realisieren wollen, hat der Bauausschuss der Stadt Bernkastel-Kues in seiner jüngsten Sitzung die rote Karte gezeigt und eine Bauvoranfrage abschlägig entschieden – unter Applaus von rund zwei Drittel der 30 Zuhörer, die die Sitzung besucht haben.

Was und wie dort gebaut werden soll, hatte Architekt Thomas Kruppa vom Architekturbüro FAT aus Luxemburg zuvor in der Sitzung vorgestellt. In einem dreiteilig gestaffelten, zweimal versetzt angeordneten Gebäude sollen auf zwei Etagen jeweils neun Wohnungen zwischen 55 und 90 Quadratmeter entstehen. Obenauf sollen laut den Planungen in einer dritten, eingerückten Etage, ähnlich einem Penthaus, fünf Wohnungen mit bis zu 190 Quadratmeter Wohnfläche gebaut werden. Unter den Wohnungen sind in einer Tiefgarage für 32 Autos Stellplätze eingeplant. Insgesamt soll das Gebäude auf dem rund 2400 Quadratmeter großen Grundstück 56 Meter lang und 29 Meter breit werden. Dort steht heute eine Villa, die sich laut Kruppa nicht halten lässt.