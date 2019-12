Kommunalpolitik : Ausschuss tagt im Januar

Lieser Die nächste Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses am Dienstag, 7. Januar, ist um 19 Uhr im Sitzungssaal der „Alten Schule“. Auf der Tagesordnung stehen die Beratung über die Bedarfsermittlung von Erhaltungsmaßnahmen an Liegenschaften, ein Anbau einer Unterstellmöglichkeit am Bauhof, der weitere Einsatz des Toilettenwagens sowie der Antrag zur Errichtung einer Stelle zur Buchleihe beziehungsweise dem Tausch.