Tourismus und Freizeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich : Ausstellung am Hunsrückhaus verzögert sich – Firma insolvent gegangen

Ausstellung am Hunsrückhaus verzögert sich – Firma insolvent gegangen

Hilscheid Auf dem Gelände des Sinnesgartens sollte eine Schau stattfinden. Doch daraus wird nun nichts. Wie geht es weiter im Hunsrückhaus am Erbeskopf?

Das Hunsrückhaus am Erbeskopf ist einer der zentralen Anlaufpunkte für Besucher des Nationalparks. Deshalb ist im Inneren des Hunsrückhauses die Ausstellung „Willkommen im Urwald von Morgen“ konzipiert worden. Touristen und Einheimische werden hier mittels einer Multimedia-Schau in die vielfältigen Landschaften und artenreichen Lebensräume des Nationalparks Hunsrück Hochwald entführt mit ihren wilden Wäldern, geheimnisvollen Mooren und bizarren Felsenlandschaften.

In diesem Jahr hat das Nationalparkamt die passende Außenausstellung dazu in Angriff nehmen wollen. Geplant sei auf dem Gelände des bisherigen Sinnesgartens hinter dem Hunsrückhaus eine Schau unter dem Motto „Dein Weg in die Wildnis“ gewesen, sagt Harald Egidi, Chef des Nationalparkamts. Die Geräte des Sinnesgartens, die teilweise defekt waren, sind bis auf den Drehstein und die Balancier-Scheibe schon abgebaut.