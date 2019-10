Sehenswürdigkeiten : Aussicht auf einen Glockenturm

Dhronecken (iro) Durch den Torbogen der Burgruine Dhronecken kann man den Glockenturm des Ortes sehen. Wie in vielen anderen Dörfern der Verbandsgemeinde Thalfang gibt es in Dhronecken statt einer Kirche lediglich einen Glockenturm.

Der Ort wird erstmals im Jahr 1290 erwähnt, die „Feste Dhroneck“ im Jahr 1309. Das schreibt Winfrid Krause, der ehemalige evangelische Pfarrer in Thalfang in „Der Schellemann“, der Zeitschrift des Kulturgeschichtlichen Vereins Hochwald (Nr. 31/2018). Es wird allerdings angenommen, dass die Burg viel älter ist. Manche glauben, dass sie der Stammsitz von Hagen von Tronje war, eine der zentralen Figuren des Nibelungenliedes. Bis heute gibt es dafür keine Beweise. Die Burg in Dhronecken war Verwaltungssitz des Amtes Dhron­ecken. Heute ist sie Sitz des Forstamtes Hochwald. Foto: Ilse Rosenschild