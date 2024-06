So viele Aussteller wie noch nie Das macht den Kunst-Handwerkermarkt in Thalfang so besonders

Thalfang · Eine der beliebtesten Veranstaltungen in Thalfang steht vor der Tür: Am 21. Juli versammeln sich 120 Aussteller beim Kunst-Handwerkermarkt – laut den Organisatoren ein Rekord. Was diesmal neu ist und was den Markt zum besonderen Erlebnis macht.

30.06.2024 , 14:17 Uhr

Künstler und Kunsthandwerk locken bald wieder in die Thalfanger Ortsmitte: Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, und Touristinfo-Leiter Daniel Thiel freuen sich auf eine Rekordzahl an Händlern. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber