(red) In der Casa Tony M. , Museum Tony Munzlinger in der Alten Posthalterei, Marktplatz 3 in Wittlich wird am Freitag, 17. Mai, 18 Uhr die neue „Ausstellung in der Ausstellung: Segel, Wind, Wellen“ eröffnet.