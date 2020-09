Ausstellung : Fotoprojekt: Deine Perspektive zählt

Wittlich (red) Die Vernissage der Wander-Ausstellung des interkulturellen Foto-Projektes „Perspektiven für Wittlich“ findet am Montag, 21. September, ab 18 Uhr im Kinopalast Eifel-Mosel in Wittlich statt.

An diesem Abend werden auch die Preise an die Gewinner des Foto-Wettbewerbs verliehen. Eine Anmeldung zur Vernissage ist per E-Mail an perspektive@dksb-wittlich.de erforderlich. Die Ausstellung kann bis Freitag, 23. Oktober, im Kinopalast besucht werden. Das Projekt ermöglicht den Teilnehmern ihre Perspektive auf Wittlich fotografisch zu zeigen, andere Blickwinkel zu entdecken und die Menschen mit ihren Geschichten hinter den Bildern kennenzulernen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt im Mehrgenerationenhaus Wittlich. Es wird vom Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich getragen und von Bund, Land und Kommune gefördert. Veranstaltet wird das Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Wittlich sowie der Stiftung der Stadt. Weitere Infos unter www.fuer-wittlich.de/projekt