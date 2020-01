Ausstellung : Heute ist das Gestern von Morgen

Ausstellung Zonengrenze. Foto: TV/Paul Valerius

Wittlich (red) Der Fotograf Paul Valerius zeigt in seiner Ausstellung Fotos der Abschnitte der ehemaligen Zonengrenze, an der er als junger Grenzschutzbeamter in den Jahren 1968 bis 1970 seinen Wachdienst ausübte.

Die Aufnahmen stehen unter dem Motto: „Heute ist das Gestern von Morgen“ und sollen helfen, Ereignisse vor dem Vergessen zu bewahren. Die Ausstellung ist noch bis Donnerstag, 5. März, in der Galerie Meyenschein Optics, Marktplatz 8, in Wittlich zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 14 Uhr.