Kunst und Kirche : Ausstellung in St. Paul zugänglich

Wittlich Wie in allen Kirchen finden derzeit auch in der Autobahn- und Radwegekirche St.-Paul in Wittlich keine Gottesdienste statt. Die Kirche ist aber nach wie vor zum persönlichen Gebet geöffnet. Auch die Ausstellung mit Bildern aus dem Zyklus „Augenblicke“ des Berliner Künstlers Peter Böhnisch ist über die Ostertage hinaus bis auf weiteres zu sehen.



