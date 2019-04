Das Gymnasium Traben-Trarbach und die norwegischen Schule Ytre Namdal Videregående skole aus Rørvik haben über zwei Jahre hinweg das gemeinsame Projekt „Regionale Spuren suchen – europäische Wege finden“ im Rahmen des Europäischen Austauschprogramms Erasmus+ durchgeführt.

Die Ergebnisse dieser Projektarbeit werden jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. In einer Feierstunde am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr in den Räumen des alten Bahnhofs in Traben werden die Resultate des Austausches präsentiert. Dabei gewähren die projektbegleitenden Lehrer und die Schüler Einblicke in ihre zwei Jahre dauernde Projektarbeit und schildern ihre Eindrücke und Erfahrungen. Zudem bietet sich für den Besucher die Gelegenheit bei einem Gläschen und einem Imbiss zum interkulturellen Austausch mit den deutschen und norwegischen Projektteilnehmern.

Das Gymnasium Traben-Trarbach setzt damit eine gute Tradition seiner Schule fort, durch internationale Austausche Freundschaften zu knüpfen und verschiedene Nationalitäten zusammenzuführen. Da ist es durchaus passend, dass diese Ausstellung im Vorfeld der Europawahl liegt.

Die Ausstellung ist bis 26. Mai zu sehen.