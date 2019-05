Kunst : Ausstellung lädt ins Stadthaus ein

Foto: Werner Pelm. Foto: TV/Werner Pelm

Wittlich (red) Kürzlich wurde die Ausstellung „Jüdisches Trier“ im Foyer des Bürgerservices in der Stadtverwaltung Wittlich eröffnet. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Joachim Rodenkirch und René Richtscheid, Geschäftsführer des Emil-Frank-Instituts in Wittlich, führten Ralf Kotschka, Kurator, und Peter Szemere von der Jüdischen Kultusgemeinde Trier in die Wanderausstellung ein.

Anlässlich des 60. Jahrestags der Einweihung der neuen Synagoge in Trier hatte die Jüdische Kultusgemeinde 2017 diese Ausstellung konzipiert, die auf die beinahe 2000-jährige, wechselvolle Geschichte der Juden in der Stadt und der Region aufmerksam macht. Diese wird noch bis 29. Mai im Stadthaus, Schloßstraße 11 in Wittlich, präsentiert.

Für Gruppen und Schulklassen können Termine mit dem Emil-Frank-Institut vereinbart werden (E-Mail: mail@emil-frank-institut.de oder Telefon: 06571/260124). Veranstalter sind das Kulturamt der Stadt Wittlich und das Emil-Frank-Institut Wittlich.