Wittlich (red) Die Ausstellung „Mit den Augen der Fische – Unterwasserfotografien von Armin und Birgit Trutnau“ wird am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge Wittlich eröffnet.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Joachim Rodenkirch wird der Astronom Dr. Nobert Junkes in die Ausstellung einführen. Zur Thematik passende sphärische Klänge wird die preisgekrönte junge Musikerin Leonie Schmidt ihrem Vibrafon entlocken. Anschließend kann die Ausstellung bis zum 11. August in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus am Marktplatz besichtigt werden. Die Bilder sind unter anderem im Indischen Ozean, im Roten Meer, im Mittelmeer, der Nordsee, aber auch in der Karibik und im Atlantik aufgenommen worden. Foto: Birgit Trutnau