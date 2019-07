Wirtschaft : Studenten zeigen Projekte

Bernkastel-Kues (red) Masterstudierende des Studiengangs Ökonomie der Cusanus Hochschule präsentieren am Freitag, 12. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr ihre Projekte in der Güterhalle „Alter Bahnhof“ in Bernkastel-Kues.