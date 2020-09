Ausstellung : Ausstellung: Das Leben des Nikolaus von Flüe

Wittlich (red) Was haben uns Heilige heute noch zu sagen? Dieser Frage geht am Beispiel von Nikolaus von Flüe die Ausstellung in der katholischen Kirche St. Markus in Wittlich nach. Die Ausstellung wird von der Katholischen Landvolkbewegung im Bistum Trier organisiert und kann von Freitag, 25. September bis Sonntag, 11. Oktober, besucht werden.

Nikolaus von Flüe, auch bekannt als „Bruder Klaus” ist der Schutzpatron der Landvolkbewegung und war eine starke Persönlichkeit mit einer bewegten Biografie. Im 15. Jahrhundert hat er in der Schweiz gelebt, verlässt nach einer Sinn- und Lebenskrise seine Familie, um in seiner Klause allein zu leben. Diese Klause wird in Form eines hölzernen Würfels in der Pfarrkirche begeh- und damit erlebbar. Die Ausstellung rund um den Bergbauern, Ehemann, Vater hin zu seinem neuen Leben als Einsiedler, Mystiker, Politiker und Friedensstifter ist in drei große Themen gegliedert, die die Menschen auch heute noch beschäftigen: Der Ausstieg: Abschied von Vertrautem, eine innere und äußere Neuausrichtung. Die Partnerschaft: Das Ringen um die Familie.

Der Frieden: Er ist kein Zustand, sondern ein Weg, den es immer neu zu suchen und zu erarbeiten gilt.