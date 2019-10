Ausstellung : Vernissage in der Hockenmühle

Horbruch (red) Der Spirituelle Gesprächskreis Hockenmühle lädt für Donnerstag, 3. Oktober, ab 14 Uhr zur Ausstellungseröffnung in Gedenken an den Künstler Hans Günter Schmidt ein. Unter dem Motto „Maler-Prediger-Menschenfreund“ werden in der Kulturscheune der Hockenmühle Werke des im Jahr 2018 verstorbenen Künstlers Hans Günter Schmidt ausgestellt.

