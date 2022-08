Ausstellung im Hunsrück : Nachlass des Morbacher Malers Terwei gibt Rätsel auf – Wer kennt die Menschen auf diesen Porträts?

Hintergrund

Wer sind die Menschen auf den abfotografierten Porträts, die der Morbacher Maler Wilhelm Terwei in seinem Nachlass hinterlassen hat? Das möchte dessen Enkel Wilhelm Gellenberg herausfinden. Wer Hinweise geben kann, der wird gebeten per E-Mail an wilhelm.gellenberg@t-online.de Kontakt aufzunehmen.

Wer sich die Gemälde noch einmal genauer anschauen möchte, hat dazu in Kürze im Rahmen der Terwei-Ausstellung die Möglichkeit. Die Porträts sollen dort an gut sichtbarer Stelle in Großformat aufgehängt werden.

Die Sonderschau wird noch bis Januar 2024 zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums gezeigt: dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 17 Uhr. Montags ist das Museum geschlossen. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt, Kinder einen Euro.