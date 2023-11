Er hat die Jugendstilstadt Traben-Trarbach geprägt Ein Architekt im Aufbruch zu neuen Ideen: Ausstellung in Bernkastel-Kues würdigt Bruno Möhring als Brückenbauer

Mit einem Brückenschlag fing alles an. Durch den Anschluss an die Reichsbahnstrecke Berlin-Metz war Traben-Trarbach 1893 verkehrstechnisch an die weite Welt angeschlossen worden. Jetzt sollte auch der Weg zur Bahn beschleunigt und sicherer werden. Nicht länger wollten die Weingüter und -kontore der Doppelstadt, die mit ihrem aufstrebenden Weinhandel auf dem besten Weg war, zum wichtigsten europäischen Weinhandelszentrum nach Bordeaux zu werden, ihre edle Ware mit dem Kahn mühsam ans andere Ufer nach Traben bringen. Eine Brücke musste her.