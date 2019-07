Ausstellung : Rettung für Schätze aus Papier

Bernkastel-Wehlen Das Spielzeug- und Ikonenmuseum im Kloster Machern plant eine Ausstellung zum Thema Papierrestaurierung. Eine Expertin steht bei Problemfällen mit Rat und Tat zur Seite.

Ob Erbstück oder Zufallsfund beim Bummel über den Flohmarkt oder Speicher aufräumen: Wer ein besonders Buch – oder eine andere Rarität aus Papier – sein eigen nennt, hält diesen Schatz meist in Ehren. Und das selbst dann, wenn er unschöne Gebrauchsspuren wie etwa Flecken aufweist oder Buchseiten zusehends zerfleddern.

Um solchen Liebhaberstücken eine neue Chance zu geben, bereitet das Spielzeug- und Ikonenmuseum im Kloster Machern eine spezielle Sonderausstellung vor. Von Oktober bis Anfang Januar sollen Besucher Einblick in die Papierrestaurierung bekommen. Ergänzen könnten das ein Papier-Seminar der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, Holz-Kunst – und ein Workshop.

Das Museum hat in der Saison auch montags offen und lädt zu Familienwochenenden ein: 21. bis 22. September, 11 bis 17 Uhr: mit Lego-Bauaktion - Prämierung zur Lego-Ausstellung mit Börse, 2. bis 3. November, Rallye in der Spielzeugausstellung, 15-Uhr-Führungen.Weitere Informationen: www.klostermachern.de/bernkastel-kues/, Telefon 06532/951640.

Maren Dümmler, Restauratorin im Fachbereich Papier, möchte Teilnehmern nicht nur Einblick in ihre Arbeit geben. Wer nach vorheriger Anmeldung eigene Bücher, Brettspiele, Karten, Aquarelle oder Zeichnungen mitbringt, soll Tipps erhalten, wie er sie selbst restaurieren und retten kann.

Museumsleiterin Alexa Fischer will frühzeitig „Interesse wecken und die Resonanz austesten“. Denn sie macht das Workshop-Angebot von entsprechender Nachfrage abhängig. Mit Szenen der Fernsehsendung Bares für Rares vor Augen, hofft sie aber, möglichst viele Menschen motivieren zu können, „mit ihren Schätzen“ ins Museum zu kommen. Wegen des voraussichtlichen Termins in der touristischen Nebensaison zählt sie dabei vor allem auf die einheimische Bevölkerung. Zur Zielgruppe gehören neben Besitzern von Raritäten alle, die an Papierrestaurierung interessiert sind.