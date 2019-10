Medizin : Auszeichnung für Darmzentrum

Foto: Sabine Zimmer. Foto: TV/Sabine Zimmer

Wittlich (red) In der unabhängigen externen Qualitätssicherung des Deutschen Onkologie Centrums (DOC) Düsseldorf erreichte das Darmzentrum am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich bereits zum dritten Mal in Folge Bestnoten für seine Ergebnisse in der Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Patienten mit Kolon- oder Rektumkarzinom.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken