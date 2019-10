Ehrung : Auszeichung für Marktleiter

Wittlich Für seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit bei Edeka Südwest wurde Otmar Stoffel aus Wittlich (Foto: Andreas Scholer) geehrt. Bezirksleiter Sascha Borsch gratulierte dem Jubilar und überreichte ihm eine Urkunde sowie ein Präsent.

Otmar Stoffel hat während seinen 40 Jahren bei Edeka Südwest schon mehrere Stationen hinter sich. Seine Karriere begann er mit der Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel. Unter anderem arbeitete der heute 61-Jährige bei Edeka Delta in Bernkastel-Kues, im Edeka Wedico in Trier oder auch im Neukauf-Markt in Schweich. Dazwischen war er für Edeka Südwest auch als Einkäufer im Bereich Non-Food am Standort in Heddesheim tätig. Aktuell leitet er das E-Center in Wittlich.