Bildung : Auszubildende und Beamtenanwärter schließen Prüfung ab

Hannah Pistorius und Anna Klink haben ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit Erfolg abgeschlossen. Patrick Stoffel schlägt die Beamtenlaufbahn ein und schloss die Prüfung zum Bachelor of Arts sehr erfolgreich ab. Neben den hervorragenden Leistungen erreichte er die Note: „sehr gut“. Mit Freude und Stolz konnten Bürgermeister Marcus Heintel, Büro- und Ausbildungsleiter Frank Koch und Fachbereichsleiter Frank Thullen zu diesen Ergebnissen gratulieren. Dabei hoben sie die schnelle Auffassungsgabe, ihre schon in Ausbildungszeiten herausragenden Leistungen in der Verwaltung sowie ihre persönlichen Kompetenzen hervor. Künftig wird Anna Klink die Aufgaben im Bereich des Steueramtes (Fachbereich und Organisation und Finanzen) wahrnehmen. Hannah Pistorius wird im Bereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Bauamt) eingesetzt und das Gebäudemanagement – Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen übernehmen. Patrick Stoffel wird zukünftig in der Personalabteilung als Sachgebietsleiter tätig sein. Die Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach verfolgt mit der Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten seit Jahren erfolgreich das Ziel, die Aufgabenerledigung durch selbst ausgebildetes Person zu gewährleisten. So werden sowohl in diesem Jahr als auch im kommenden Jahr wieder jungen Menschen in der Verwaltung, aber auch bei den VG-Werken und den Bäderbetrieben ausgebildet. v.l.n.r: Beamtenanwärter Patrick Stoffel, Büro- und Ausbildungsleiter Frank Koch, Auszubildende Anna Klink, Bürgermeister Marcus Heintel, Auszubildende Hannah Pistorius, Fachbereichsleiter Frank Thullen Foto: TV/Verbandsgemeinde Traben-Trarbach