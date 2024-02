Feuerwehr im Einsatz Auto steht in Pünderich im Wasser

Durch den Anstieg der Mosel von Freitag auf Samstag wurde der große Parkplatz am Moselufer in Pünderich auch schnell überschwemmt. Allerdings stand dort auch noch ein Auto, das von seinen Besitzern nicht in Sicherheit gebracht werden konnte. Als am Samstagmorgen Anwohner das Unheil bemerkten, klingelten sie alle möglichen Nachbarn aus dem Bett. Jedoch vergeblich, zunächst konnte der Halter nicht ausfindig gemacht werden. Schließlich wurden Polizei und Feuerwehr informiert. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto jedoch schon fast bis zum Dach im Wasser. Für die Einsatzkräfte war es schlichtweg zu gefährlich, das Fahrzeug zu bergen. Es musste also einfach stehen gelassen werden, in der Hoffnung, dass es vom Wasser nicht abgetrieben wird.