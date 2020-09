Unfall : Auto überschlägt sich an Morbacher Ortseingang

Morbach Unfall in Morbach: Der Fahrer eines Minis ist auf der Birkenfelder Straße von der Fahrbahn abgekommen und wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Ursachen.

Ein 21-Jähriger hat sich bei einem Unfall am Montagmorgen in Morbach leicht verletzt. Der Mann sei gegen 6.50 Uhr am Ortseingang in der Birkenfelder Straße in einer abschüssigen Linkskurve rechts von der Straße abgekommen, heißt es bei der Polizei. Dabei touchierte das Auto laut den Ermittlern zwei Verkehrsschilder und einen Zaun und prallte anschließend gegen ein geparktes Auto, welches erheblich beschädigt wurde. „Anschließend überschlug sich der PKW im Graben und kam auf dem Dach zum Stillstand“, erklären die Beamten in einer Pressemeldung. Warum es zu dem Unfall gekommen sei, sei noch nicht geklärt.