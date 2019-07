Polizei : Auto vom Hof gestohlen

Foto: TV/Frank Göbel

Pantenburg In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. Juli, in den Abendstunden, und Donnerstag, 25. Juli, 14 Uhr, wurde vom Hof eines Anwesens in der Grafenstraße in Pantenburg (Kreis Bernkastel-Wittlich) ein Pkw-Kombi gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es handelt sich um einen älteren, roten Hyundai Matrix mit dem amtlichen Kennzeichen WIL A 4663. Wer in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Diebstahl des Fahrzeuges in Verbindung stehen könnten, soll sich bei der Kriminalpolizei Wittlich, Telefon 06571/95000, melden.

(red)