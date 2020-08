Verkehr : Bauarbeiten: Abfahrt Hasborn ab Freitag gesperrt

Wittlich/Hasborn Im Zuge der Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen (AS) Wittlich-Mitte und Hasborn ist aus baubetrieblichen Gründen die Sperrung der Abfahrt Hasborn in Fahrtrichtung Koblenz erforderlich.

Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit. Die Sperrung gilt ab Freitag, 7. August, und bleibt über die gesamte Bauzeit bis zum Jahresende 2020 bestehen. Eine Zufahrt in Fahrtrichtung Koblenz bleibe möglich, ebenso die Zu- und Abfahrt in Fahrtrichtung Trier, so der LBM.