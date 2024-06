Baustelle Salmtal/Schweich Verkehrsführung auf A1 wird geändert – Neuigkeiten für die Anschlussstelle Föhren

Staus am Morgen, Staus am Abend: Nach mehr als drei Jahren Bauarbeit haben sich viele Autofahrer schon an regelmäßige Staus im einspurigen Bereich der Autobahnbaustelle zwischen Schweich und Salmtal gewöhnt. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt die Fahrbahn der A1 zwischen den Anschlussstellen (AS) Schweich und Salmtal grundhaft erneuern. Auf einer Länge von acht Kilometern rollt der Verkehr derzeit von Wittlich Richtung Trier auf nur einer Spur.