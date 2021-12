Verkehr : Spur der A 1 wird am Wochenende komplett gesperrt

Foto: dpa/Jan Woitas

Salmtal/Föhren Mit Behinderungen auf der A 1 muss am Wochenende gerechnet werden. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH führt im Zeitraum von Samstag, 4. Dezember, ab 7 Uhr bis Sonntag, 5. Dezember, 19 Uhr, zwischen den Anschlussstellen (AS) Föhren und Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz dringend notwendige Fahrbahnreparaturarbeiten aus.

Dafür ist die Sperrung des genannten Streckenabschnitts im Bereich der eingerichteten Baustelle erforderlich.