Nach Knöllchen-Ärger im Vorjahr Burgener Markt: Wo die Besucher in diesem Jahr parken dürfen

Die Besucher des Burgener Marktes, der am kommenden Sonntag, 14. April, stattfindet, können mit ihren Fahrzeugen auf den Wiesen an den Ortseingängen parken. Das ist laut Ortsbürgermeister Reinhard Grasnick der aktuelle Stand am Donnerstagvormittag. „Die Wiesen stehen bereit“, sagt er. Am Freitag würden diese noch einmal abgezogen, damit das Gras flach sei und die Autos die vorgesehenen Parkplätze gut befahren könnten. Entgegen ersten Zeitungsberichten können die Marktbesucher sowohl von Brauneberg als auch von Veldenz aus nach Burgen fahren. Dort werden sie von Schildern geleitet und von Feuerwehrleuten der benachbarten Ortschaften eingewiesen.