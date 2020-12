Unfall : Autofahrer landet im Graben

Binsfeld (red) Auf der B 50 zwischen Binsfeld und Spangdahlem ist es am Freitag gegen 18.24 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer von Binsfeld kommend in Richtung Spangdahlem unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Während der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahrgenommen werden, so dass die Entnahme einer Blutprobe bei ihm angeordnet wurde. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei erheblicher Sachschaden.