Blaulicht : Unterwegs mit 1,3 Promille

Wittlich Die Polizei hat in der Stadt eine Alkoholkontrolle gemacht.

Wittlich. (red/hpl) Ein 27-jähriger Golf-Fahrer wurde am Donnerstag, 16. Juli, 22.55 Uhr, in Wittlich, am Pariser Platz, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das teilt die Polizei mit. Zuvor hatte er mit seinem Auto die Fußgängerfläche am ZOB überfahren, fuhr anschließend weiter in die Stadtmitte und dort verbotswidrig durch die Fußgängerzone sowie anschließend entgegen der Fahrtrichtung einer Einbahnstraße. Bei dem Fahrer wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Pkw wurde anschließend dem nüchternen 19-jährigen Beifahrer überlassen.