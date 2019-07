Polizei : Autofahrer ramponiert Gebäude in der Wittlicher Innenstadt

Wittlich Offenbar etwas unkoordiniert ist der Fahrer eines Lieferwagens durch die Wittlicher Innenstadt gefahren. Dabei beschädigte er mehrere Gebäude.

Der Fahrer eines Ford Kastenwagens beschädigte bereits am 17. Juli gegen 19.10 Uhr, in der Wittlicher Innenstadt iin der Karrstraße innerhalb weniger Sekunden mehrere Häuser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er rangierte zunächst gegen einen Laternenmast und wurde durch diesen Anstoß zusätzlich gegen eine Hauswand abgewiesen. Damit noch nicht genug. Bei der Weiterfahrt streifte er die Fassade der nahegelegenen Kirche. Schlussendlich, bei der Weiterfahrt, geriet er auch noch an einen Metallträger eines ansässigen Studios. Durch all diese Kollisionen beschädigte der Fahrzeugführer den geführten Firmenwagen rundherum, sogar die Seitenscheibe zerbarst aufgrund der Heftigkeit der Anstöße. Er entzog sich letztlich der Unfallaufnahme und ließ hohen Fremdschaden zurück. Glücklicherweise konnte eine Zeugin das Kennzeichen ablesen und übermitteln, so dass an der Halteranschrift der Beschuldigte überführt werden konnte. Es handelte sich um einen 47-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus dem Bereich Monzelfeld. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dessen Führerschein beschlagnahmt.