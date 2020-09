Autokino : Live-Musik und Road-Movie unter freiem Himmel

Latoa Goudiva Foto: TV/Lugdivine Unfer

Simmern/Traben-Trarbach (red) Die Heimat-Europa-Festspiele veranstalten in Zusammenarbeit mit der Lott-Gesellschaft am Freitag, 4. September, ab 18.30 Uhr einen Open-Air-Abend mit Live-Musik und Kino am Rathaus in Simmern. Die Band Brightside Delight aus Trier rocken die Bühne mit Funk- und Rockmusik.

Lata Gouveia sorgt mit seiner Band (Foto) mit Americana, Folk und Country angehauchten Bluesrock für Stimmung. Im Anschluss steht das romantische Roadmovie „303“ von Hans Weingartner auf dem Programm. Als Gast ist die Hauptdarstellerin Mala Emde anwesend. Bevor Bulli- und Campervan-Fahrer den Rest der Nacht gemütlich in ihren fahrbaren Behausungen ausklingen lassen, wird noch der Film Blues Brothers gezeigt. Maximal 200 Fahrzeuge passen auf den Platz. Pro Fahrzeug sind bis zu vier Personen erlaubt. Foto: Lugdivine Unfer