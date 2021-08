Wirtschaft : Keine Autoausstellung: Wittlicher Autohändler machen wegen Corona Rückzieher

Bilder aus einer anderen Welt: Die Automobilausstellung Wittlich im Jahre 2019. Foto/TV_Archiv: Martin Recktenwald Foto: Martin Recktenwald (ten)

Wittlich 2019 präsentierten die Händler bei der Wittlicher Automobilausstellung 200 Modelle: Doch was vor zwei Jahren Normalität war, ist für diesen Herbst einmal mehr unvorstellbar.

Im Herbst 2019, bevor das Coronavirus Deutschland erreichte, war die Welt auch in Wittlich noch in Ordnung: „Die Stadt war voll: Familien mit Kindern, Paare für sich und auch viele ältere Menschen waren in der Säubrennerstadt unterwegs“, war Mitte September 2019 in einem Nachbericht unserer Zeitung zu lesen. Der Bericht drehte sich um ein sonniges Herbstwochenende, für das der Verein Stadtmarketing Wittlich viele Attraktionen und Akionen in der Säubrennerstadt organisiert hatte.

Damals lockten vor allem die Wittlicher Autohändler mit ihrer Automobilausstellung viele Menschen in die Säubrennerstadt: Auf dem Parkplatz „Zentrum“ am Rommelsbach neben dem Stadtpark präsentierten 18 Händler mehr als 200 Fahrzeuge.

„In Ruhe konnten die Besucher sich die Autos anschauen und hatten einen direkten Vergleich der einzelnen Marken auf einem Platz. Einige waren im Gespräch mit den Vertretern der Autohäuser, andere saßen Probe, strichen über den Lack oder schauten sich die Daten der Fahrzeuge genauer an. Händler führten viele Kundengespräche“, war zur Automobilausstellung im September 2019 im Volksfreund zu lesen. Doch was vor zwei Jahren noch Normalität war, ist für diesen Herbst einmal mehr unvorstellbar. Denn nach 2020 wird auch in diesem Jahr keine Automobilausstellung, wie wir sie kennen, in Wittlich zu sehen sein, erklärt Händler Rainer Ferres vom Autohaus Ferres, der die Ausstellungen sonst mit organisiert.

Ein kleines Trostpflaster: Am Sonntag, 12. September, sollen in Wittlich zumindest die Türen der Autohäuser für Kunden offenstehen, so Ferres. Doch eine Automobilausstellung mit zahlreichen Fahrzeugen und Besuchern auf einem öffentlichen Platz in Wittlich sei wegen der Coronapandemie und der Auflagen nicht möglich, erklärt der Autohändler: „Klar, wir sind alle Geschäftsleute und hätten gerne diese Ausstellung, aber wie soll das gehen? Wir wissen nicht mal, welche Kriterien und Regeln wir im September erfüllen müssten.“

Vermutlich müssten ein Ausstellungsgelände eingezäunt und Zugänge kontrolliert werden. „Dann müssten wir Personenkontrollen durchführen. Und wenn dann aus einer Gruppe von zehn Leuten einer ungeimpft wäre, dann dürften wir diese eine Person nicht reinlassen. Dann hätten wir die Zwei-Klassen-Gesellschaft. Oder nachher heißt es: Ich war auf der Automobilausstellung und habe mich mit Corona angesteckt.“ Das alles könnten die Autohändler nicht rechtfertigen, sagt Ferres, weswegen der Gewerbeverein Stadtmarketing Wittlich beschlossen habe, auf die Ausstellung von Fahrzeugen auf einem öffentlichen Platz in diesem Jahr komplett zu verzichten.

Die Ausstellung wie im vergangenen Jahr auf dem Kurfürstenplatz im Miniaturformat durchzuführen und bloß 20 statt 200 Wagen zu präsentieren, das sei bei den Kunden überhaupt gar nicht gut angekommen. „Die Kunden sagten, das sei ja mickrig und lachhaft und deshalb hatten sich viele beschwert. So hätten sie sich eine Automobilausstellung ja nicht vorgestellt, habe es geheißen. Außerdem sei es kaum möglich, so Ferres, die Autos nach jedem Probesitzen zu reinigen und zu desinfizieren: „Das geben auch die Materialien nicht her.“ Die Fahrzeuge deshalb aber abzuschließen und den Kunden das Probesitzen zu verwehren, das sei bei einer Automobilausstellung ebenfalls kaum vorstellbar, erklärt der Händler das Dilemma.

Eine Planung für ein öffentliche Veranstaltung aufzustellen sei zudem deshalb riskant, so Ferres, da sie aufgrund der Coronaverordnung selbst noch eine Woche vor Beginn von der Kreisverwaltung gekippt werden könnte. „Was sollen wir also machen?“