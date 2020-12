Schule : Jugendbuchautor führt in Roman ein

Autorenlesung am Cusanus-Gymnasium Wittlich mit Simak Büchel Foto: TV/Michaela Schüssler-Schwab

Wittlich (red) Die gute Mischung aus packender szenischer Lesung und einer schülergerechten Einführung in die Thematik des Jugendromans “Projekt Mimesis – Die Insel der künstlichen Kinder” durch den Jugendbuchautor Simak Büchel ermöglichte es den Sechstklässlern vom Cusanus-Gymnasium Wittlich gedanklich in die Handlung der Geschichte einzutauchen: Der elfjährige Jorin muss sich für die Zusammenarbeit mit einem skurrilen Undercover-Agenten, oder für die Zusammenarbeit mit einem undurchsichtigen Milliardär, der dem Waisenjungen Jorin ein paradiesisches Leben in einem Luxusinternat auf einer abgelegenen Insel verspricht, entscheiden.

