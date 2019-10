Lesung : Lesung mit Peter Friesenhahn

Wittlich (red) Der Seniorenverband Wittlich lädt für Dienstag, 15. Oktober, um 14.30 Uhr alle Senioren zu einer Autorenlesung mit Peter Friesenhahn ins Casino Wittlich ein. Peter Friesenhahn, Jahrgang 1952, lebt und arbeitet als Musiker, Autor, Lieder- und Filmemacher in Pünderich an der Mosel.

In seinem neuesten Buch „Flussgeschmack“ unternimmt der Autor eine Moselreise der besonderen Art von der Quelle in den Vogesen bis zur Mündung in Koblenz. Eine Anmeldung bei Josef Ambrosius unter Telefon 06571/5793 ist notwendig.