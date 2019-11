Lesung : Autor Boris Pfeiffer liest aus „Die drei ???“

Klausen (red) Schon seit zwei Jahrzehnten tauchen Mädchen und Jungen gerne in die geheimnisvollen Fälle der Kinderkrimis „Die drei ??? Kids“ ein. Außerdem gibt es seit 40 Jahren die Hörspiele der „Drei Fragezeichen“.

Zum diesem doppelten Jubiläum nimmt Autor Boris Pfeiffer am Sonntag, 10. November, ab 13 Uhr in der Wallfahrtskirche Klausen seine jungen Leser mit zu den Abenteuern von Justus, Peter und Bob. Der Berliner Autor liest aus seinem ersten Band mit dem Titel „In letzter Sekunde“. Karten kosten sieben Euro für Kinder und 9,50 Euro für Erwachsene und sind im Dorfladen Klausen sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich. Foto: Boris Pfeiffer